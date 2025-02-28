Минобороны: ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

За сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности боев в российском приграничье раскрыли в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, бои велись в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, Первый Княжий, Рубанщина, а также близ Суджи и Черкасского Поречного.

Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ и двум штурмовым полкам. Потери противника составили более 240 солдат за сутки. Еще один украинский военнослужащий сдался в плен.

ВСУ потеряли на курском направлении 48 единиц техники, среди которой минометы, бронированные машины и артиллерийские орудия. Кроме того, были уничтожены семь пунктов управления беспилотниками и три склада боеприпасов.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Всего с начала вторжения в российский регион ВСУ потеряли более 64 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области. Всего, по данным Минобороны, за неделю ВС РФ заняли четыре населенных пункта в российском приграничье.