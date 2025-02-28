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15:50, 28 февраля 2025Силовые структуры

В Москве экс-начальнику районного управления МВД дали срок по делу о превышении полномочий

Экс-главе УВД ТиНАО дали восемь лет за сбор взяток у мигрантов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве экс-начальнику управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому автономным округам (УВД ТиНАО) дали восемь лет колонии по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 28 февраля, в Telegram сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Как установил суд, осужденный Станислав Корольков организовал ОПГ из участковых полиции, собиравших взятки с мигрантов, проживающих на территории города Москвы с нарушением режима пребывания в Российской Федерации.

Ранее ФСБ задержала замначальника МВД Северной Осетии, заставившего подчиненных подделать протоколы о ДТП.

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