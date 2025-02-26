Полковник МВД заставил подчиненных подменить протокол об устроенном им ДТП

ФСБ задержала замначальника МВД Северной Осетии за злоупотребление полномочиями

ФСБ задержала бывшего заместителя начальника полиции республики Северная Осетия, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, в декабре 2020 года полковник МВД улетел в кювет в селе Зильги Правобережного района. Прибывшим на место ДТП подчиненным он приказал изменить информацию и в протоколе и указать, что за рулем был другой человек. Преступление вскрылось благодаря работе сотрудников ФСБ.

Рубцовский городской суд в Алтайском крае ранее приговорил к 15 годам лишения свободы начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отделения МВД России за превышение должностных полномочий, подстрекательство и пособничество к сбыту запрещенных веществ.