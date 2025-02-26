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18:58, 26 февраля 2025Силовые структуры

Полковник МВД заставил подчиненных подменить протокол об устроенном им ДТП

ФСБ задержала замначальника МВД Северной Осетии за злоупотребление полномочиями
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала бывшего заместителя начальника полиции республики Северная Осетия, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, в декабре 2020 года полковник МВД улетел в кювет в селе Зильги Правобережного района. Прибывшим на место ДТП подчиненным он приказал изменить информацию и в протоколе и указать, что за рулем был другой человек. Преступление вскрылось благодаря работе сотрудников ФСБ.

Рубцовский городской суд в Алтайском крае ранее приговорил к 15 годам лишения свободы начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отделения МВД России за превышение должностных полномочий, подстрекательство и пособничество к сбыту запрещенных веществ.

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