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12:29, 17 января 2025Силовые структуры

Начальник наркоотдела МВД России решил приукрасить статистику и сел на 15 лет в колонию

В Сибири начальник наркоотдела МВД сел на 15 лет за подстрекательство к сбыту
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Рубцовский городской суд в Алтайском крае приговорил к 15 годам лишения свободы начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отделения МВД России за превышение должностных полномочий, подстрекательство и пособничество к сбыту запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Полицейский лишен специального звания «майор полиции» и права занимать должности на госслужбе. Девять лет заключения получила его сообщница.

Суд установил, что начальник наркоотдела решил приукрасить показатели работы своего подразделения, для чего привлек женщину, находящуюся под уголовным преследованием за незаконный сбыт наркотиков. Он договорился с ней, чтобы она снова занялась распространением запрещенных веществ через интернет-магазин и сдавала ему покупателей, которых полицейские задерживали и тем самым улучшали статистику.

На суде полицейский свою вину не признал.

В декабре сообщалось, что в Москве суд приговорил бывшего замглавы управления ГУ МВД к 6,5 года лишения свободы за организацию незаконной миграции.

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