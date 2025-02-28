В России отреагировали на продление американских санкций

Депутат Чепа: Продление американских санкций не исключает их отмены в будущем

Продление американских санкций против России было ожидаемо, потому что речь идет, скорее, не о политике, а о бизнесе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что продление не исключает смягчения или даже отмены ряда ограничений в ближайшем будущем.

«Санкции принимались для решения бизнес-вопросов, это просто конкуренция. Так что ограничения будут существовать еще долгое время, пока они выгодны компаниям США. При этом какие-то именно политические санкции будут смягчаться, какие-то — сниматься. Но в целом ограничения все равно сохранятся. Ожидать, что сейчас все возьмут и снимут, не надо. Потому что речь здесь о бессовестной борьбе на так называемом свободном рынке», — сказал политик.

Он также напомнил, что от ряда антироссийских санкций пострадали и американские компании. Именно такие ограничения, как считает Чепа, могут начать смягчать в ближайшее время.

«Мирного соглашения пока нет. Но я думаю, в ближайшее время мы увидим не только смягчение санкций, но они будут сниматься по тем направлениям, где были затронуты интересы американского бизнеса, который тоже пострадал. Так что, по мере продвижения по процессу мирного урегулирования украинского конфликта, смягчения дипломатических отношений России и США, будут сниматься и санкции. Хотя какие-то останутся», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в США продлили действие ряда санкций против России. Речь идет о санкциях, введенных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах в связи с ситуацией на Украине.