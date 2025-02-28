В России захотели упростить рефинансирование ипотеки

ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила процедуру рефинансирования ипотеки в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС считают, что для этого необходимо облегчить переход заемщика на обслуживание жилищного кредита в другой банк и внести поправки в ФЗ-353 «О потребительском кредите».

Сейчас при рефинансировании заемщик может нести материальные издержки, так как при переходе в другую организацию ему приходится долго выплачивать по повышенной ставке новый кредит, который еще не обеспечен ипотекой. Чтобы исправить ситуацию, предлагается установить предельный срок предоставления предыдущим банком сведений в орган регистрации прав для погашения старой записи об ипотеке. ФАС также предлагает установить срок для выдачи заемщику пакета необходимых документов.

Ранее экономист Игорь Былин посоветовал россиянам не прибегать к рефинансированию ипотеки, если погашено более 50 процентов кредита.