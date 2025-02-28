Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:51, 28 февраля 2025Экономика

В России захотели упростить рефинансирование ипотеки

ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила процедуру рефинансирования ипотеки в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС считают, что для этого необходимо облегчить переход заемщика на обслуживание жилищного кредита в другой банк и внести поправки в ФЗ-353 «О потребительском кредите».

Сейчас при рефинансировании заемщик может нести материальные издержки, так как при переходе в другую организацию ему приходится долго выплачивать по повышенной ставке новый кредит, который еще не обеспечен ипотекой. Чтобы исправить ситуацию, предлагается установить предельный срок предоставления предыдущим банком сведений в орган регистрации прав для погашения старой записи об ипотеке. ФАС также предлагает установить срок для выдачи заемщику пакета необходимых документов.

Ранее экономист Игорь Былин посоветовал россиянам не прибегать к рефинансированию ипотеки, если погашено более 50 процентов кредита.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп рассказал о разговоре с Путиным перед встречей с Зеленским

      Взятый в плен офицер ВСУ помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области

      Трамп принял решение по поставкам оружия Украине

      Популярный в России стример потратил 43 миллиона рублей за месяц

      Две подруги купили билеты в экономкласс самолета и оказались единственными пассажирами

      Путин ратифицировал договор о гарантиях безопасности Союзного государства

      Зеленский назвал цель своего визита в США

      Трамп заявил о необходимости Зеленскому пойти на компромиссы

      Мировые звезды захотели записать фит с российской школьницей

      Трамп рассказал о близости сторон к заключению мира на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше