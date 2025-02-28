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10:02, 28 февраля 2025Россия

В российском городе мальчик на тюбинге влетел в коляску с младенцем

В Екатеринбурге мальчик на тюбинге сбил коляску с младенцем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Е1.RU

В Екатеринбурге мальчик на тюбинге сбил коляску с трехмесячным ребенком. Младенец травмировался, пишет E1.RU.

Инцидент произошел в Преображенском парке в Академическом районе российского города. Россиянка гуляла по парку с коляской, когда в нее влетел ребенок на тюбинге.

«Бабушка мальчика [сбившего нас] убежала сразу же. Мне уже страшно заходить в парк с детьми! Хотя он предназначен для прогулок, там постоянно приходится уворачиваться от "бубликов" и снегокатов», — рассказала мать пострадавшего младенца.

Россиянка написала заявление в полицию, а также обратилась в администрацию с требованием запретить кататься с горок в парке. По ее словам, там россияне травмируются каждый год. «Люди не понимают опасности, вот буквально недавно девочки под машину залетели», — вспомнила она.

Ранее в Санкт-Петербурге десятилетний школьник оказался в реанимации после катания с горки на «ватрушке». Он врезался в дерево.

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