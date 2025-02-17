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11:32, 17 февраля 2025Россия

Российский школьник оказался в реанимации после катания на «ватрушке»

В Петербурге десятилетний школьник оказался в реанимации после катания с горки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге десятилетний школьник оказался в реанимации после катания с горки на «ватрушке». Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, мальчик поступил в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости и другими повреждениями головы.

Выяснилось, что ребенок катался с горки у дома 17, корпус 1, по улице Латышских Стрелков и врезался в дерево.

До этого сообщалось, что в Самарской области школьник снял с себя скальп во время катания с горки.

Еще раньше в Нижегородской области привязанного к собаке школьника на тюбинге сбил джип. Ребенка с травмами доставили в больницу.

ЖЗЛ
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