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17:52, 28 февраля 2025Россия

В РПЦ связали покушение на митрополита Тихона с «циничным бизнесом»

Пресс-секретарь патриарха Легойда призвал рассмотреть покушение на Тихона в ООН
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сорванное российскими спецслужбами покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона может являться попыткой украинских и западных спецслужб затянуть начавшийся между Россией и США переговорный процесс по Украине. Об этом заявил временно исполняющий обязанности пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.

По мнению представителя патриарха, в мире существуют силы, которые превратили конфликт на Украине в «циничный бизнес» и заинтересованы в его продолжении любой ценой. Также Легойда связал планировавшееся покушение с действиями властей Украины и на собственной территории, где происходят «преследования и пытки клириков Украинской православной церкви».

Кроме того, пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви призвал рассмотреть вопрос о готовившемся покушении на Тихона на международном уровне — в ООН.

Надеемся, что этот вопиющий акт терроризма получит должную оценку со стороны мирового сообщества, будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН.

Владимир Легойда

О предотвращенном покушении на митрополита Тихона стало известно утром 28 февраля. В ФСБ заявили, что для покушения Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало украинца и россиянина. У них изъяли самодельное взрывное устройство.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал подготовку покушения проявлением демонизации, которой подвержена власть на Украине.

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