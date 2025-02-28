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05:38, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

В словах Макрона нашли несоответствия действиям

RND: Макрон безуспешно пытается стать ключевой фигурой в Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится заполнить вакуум власти в Европе. Об этом написало издание RND.

Журналисты нашли несоответствия действиям в словах Макрона и указали, что его заявления генерируют много шума, но мало дела. По их мнению, политик безуспешно пытается стать ключевой фигурой в странах Европы.

«Громкие призывы к более активным действиям на Украине противоречат статистике Кильского института экономических исследований, согласно которой Франция занимает лишь десятое место среди союзников Украины с объемом поддержки в 4,89 миллиарда евро», — отмечается в публикации.

Ранее Макрон заявил о желании быстрого соглашения по Украине. Он напомнил, что Европа направила на помощь стране 138 миллиардов долларов.

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