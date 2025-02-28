Вильфанд предупредил об избытке осадков в трех округах России

Вильфанд: в трех округах России в марте ожидается избыток осадков

В марте в трех округах России прогнозируется избыток осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам специалиста, на территории от западных границ России до Оби осадки будут выпадать около нормы. Исключение составят только Мурманская и Архангельская области, в которых осадки ожидаются выше нормы.

Он добавил, что избыток осадков будет отмечаться и на территории от Оби и до восточной границы Сибирского федерального округа. «Это вся Западная Сибирь, Таймыр, большая часть Красноярского края и север Урала», — перечислил эксперт.

Кроме того, слишком много осадков будет в Магаданской области, в Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае, а также на Сахалине.

Дефицит осадков ждет Чукотку, Иркутскую область, Бурятию, Забайкалье и самый юг Якутии.

Ранее Вильфанд заявил, что исключительно малое количество снега в отдельных регионах европейской части России создает предпосылки для сильных природных пожаров весной.