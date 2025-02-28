Внучка назвала причину расправы над экс-мэром Самары и его женой

СК: Внучка заявила, что убила экс-мэра Тархова, чтобы завладеть его имуществом

Внучка экс-мэра Виктора Тархова рассказала следователям, что учинила расправу над дедушкой и бабушкой, чтобы завладеть их имуществом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, на допросе обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила их, а затем заморозила при помощи азота, после чего сообщник расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Ранее допрос подозреваемой с признательными показаниями в ходе следственного эксперимента показали на видео.