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01:23, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Запасы металлов на Украины посчитали преувеличенными

Spectator назвал преувеличенными запасы редкоземельных металлов на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Объемы запасов редкоземельных металлов на Украине значительно преувеличены. Об этом написал британский журнал The Spectator.

Журналисты привели данные Геологической службы США, согласно которым значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет.

«Что у Украины есть, так это запасы минералов, не относящихся к редкоземельным: титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также газа и угля», — отмечается в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам «очень скоро». Он подчеркнул, что Вашингтон не должен терять деньги на помощь Киеву.

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