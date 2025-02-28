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17:38, 28 февраля 2025Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Yamaguchi先生 / Wikimedia

На Сахалине произошло землетрясение. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Сейсмособытие зафиксировали утром в пятницу, 28 февраля. Магнитуда подземных толчков достигала 3,0, их ощутили жители двух населенных пунктов — сел Адо-Тымово и Чир-Унвд. Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от Адо-Тымово. Очаг залегал на глубине пяти километров, уточнили специалисты.

По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал, разрушений инфраструктуры тоже не обнаружено. Работники регионального МЧС продолжат контролировать ситуацию, отметили в ведомстве.

В четверг, 27 февраля, два мощных землетрясения произошли у берегов Камчатки. Магнитуда первого землетрясения составила 6,1. Очаг пролегал на глубине 54 километра. Магнитуда второго сейсмособытия достигла 5,2, а очаг находился на глубине 64 километра.

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