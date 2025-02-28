Женщина ударила начальницу ножом из-за выговора

Жительница Таиланда напала на начальницу с ножом из-за выговора за курение

В Таиланде женщина смертельно ранила начальницу, которая сделала ей выговор за курение. Об этом пишет The Thaiger.

Трагический инцидент произошел в хозяйственном магазине в провинции Самутсакхон вечером в воскресенье, 23 февраля. 28-летняя сотрудница по имени Камонрат напала с ножом на свою начальницу, 35-летнюю Тавинан, в подсобном помещении. Правоохранители застали преступницу с оружием в руках. Какое-то время она отказывалась подчиняться требованиям полицейских, поэтому им пришлось применить силу, чтобы обезоружить ее. Во время задержания никто не пострадал.

Как выяснилось впоследствии, Тавинан регулярно критиковала Камонрат за плохую работу, а также не раз делала ей выговор за курение на рабочем месте. По всей видимости, очередной конфликт так разозлил Камонрат, что она ударила начальницу ножом в лицо, а затем нанесла ей несколько проникающих ранений в грудную клетку. Тавинан истекла кровью еще до прибытия полиции.

Преступницу ждет суровое наказание: ее могут приговорить к 15-20 годам тюрьмы или к смертной казни.

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