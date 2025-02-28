Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:54, 28 февраля 2025Ценности

Звездные стилисты назвали главные тренды 2025 года

Звездные стилисты Арчибальд и Вице: Тепло-коричневая одежда — тренд 2025 года
Мария Винар

Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Звездные стилисты Эрик Арчибальд и Вури Вице назвали главные тренды 2025 года. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

В первую очередь модные эксперты обратили внимание на вещи тепло-коричневого цвета и расклешенные джинсы. Кроме того, они отметили, что популярными в этом году станут изделия в пастельно-розовых тонах. «Независимо от того, предпочитаете ли вы вечерние или повседневные вещи, есть бесконечное множество способов сделать их под себя. Светло-розовую вещь можно сочетать с кардиганом или полосатой майкой», — объяснил Арчибальд.

Вдобавок специалисты посоветовали читателям присмотреться к костюмам, сшитым по индивидуальным меркам, и одежде, оформленной принтом «горох». При этом они уточнили, что в трендах также окажутся «гусиная лапка» и клетчатые орнаменты.

Также собеседники издания упомянули спортивный стиль. «Мои клиенты любят демонстрировать свои тела, а такие бренды, как Miu Miu и Adidas, переосмысливают спортивную одежду, делая ее одновременно модной и привлекательной», — заключил Арчибальд.

Ранее редакторы французской версии Vogue назвали модную замену белой футболке на весну.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двигаться крайне трудно». Российские войска наступают на ВСУ под Суджей. Что известно о боях в Курской области?

      Лукашенко возмутился ростом цен на картофель

      Военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае наступления мира

      Хинштейн сообщил о трагических новостях в Курской области. Что там произошло?

      На Западе испугались сделки Путина и Трампа за спиной у Европы

      Пассажирка отдала сотни тысяч рублей за грязное место в самолете и вызвала споры в сети

      Каллас дерзко ответила вице-президенту США

      Напавшего с ножом и арматурой на полицейских мужчину задержали в Подмосковье

      В Госдуме рассказали о местоположении Суровикина

      Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше