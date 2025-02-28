Звездные стилисты назвали главные тренды 2025 года

Звездные стилисты Арчибальд и Вице: Тепло-коричневая одежда — тренд 2025 года

Звездные стилисты Эрик Арчибальд и Вури Вице назвали главные тренды 2025 года. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

В первую очередь модные эксперты обратили внимание на вещи тепло-коричневого цвета и расклешенные джинсы. Кроме того, они отметили, что популярными в этом году станут изделия в пастельно-розовых тонах. «Независимо от того, предпочитаете ли вы вечерние или повседневные вещи, есть бесконечное множество способов сделать их под себя. Светло-розовую вещь можно сочетать с кардиганом или полосатой майкой», — объяснил Арчибальд.

Вдобавок специалисты посоветовали читателям присмотреться к костюмам, сшитым по индивидуальным меркам, и одежде, оформленной принтом «горох». При этом они уточнили, что в трендах также окажутся «гусиная лапка» и клетчатые орнаменты.

Также собеседники издания упомянули спортивный стиль. «Мои клиенты любят демонстрировать свои тела, а такие бренды, как Miu Miu и Adidas, переосмысливают спортивную одежду, делая ее одновременно модной и привлекательной», — заключил Арчибальд.

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