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13:02, 1 марта 2025Интернет и СМИ

Британский журнал проиллюстрировал отношения Украины и США картинкой Зеленского в доспехах

Журнал The Economist опубликовал карикатуру об отношениях Украины и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Британский журнал The Economist проиллюстрировал отношения Украины и США картинкой, на которой изображен похожий на украинского лидера Владимира Зеленского персонаж. Он облачен в рыцарские доспехи и прикрывается щитом, а в него летят ножи и стрелы. Соответствующая карикатура появилась на сайте издания.

В правом нижнем углу изображения написано: «Когда Америка прикрывает вашу спину».

В пятницу, 28 февраля, Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Тот встретил коллегу на крыльце Белого дома, пожав руку. Однако дальнейшее общение президентов и делегаций двух стран обернулось, по сути, разносом Зеленского.

Глава Соединенных Штатов высказал тому множество претензий, а вице-президент страны Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского лидера. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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