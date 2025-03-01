Дачникам дали еще три года на освоение земель

Дачникам отвели три года на освоение участков

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, который дает дачникам три года на освоение участка. Если в указанный срок земля не была освоена, ее смогут отобрать.

Отдельно подчеркивается, что Гражданским кодексом и так предусмотрена процедура изъятия. По новому закону, указывали в Росреестре, срок до возможного изъятия фактически увеличивается до 5-7 лет, так как он дает человеку дополнительные три года для освоения.

Это касается проблемных участков: тех, где много мусора или сорняков.

По участкам, которые купят или подарят после 1 марта, сроки освоения будут считать с момента регистрации прав на них. По участкам, которые уже в собственности, три года начнут исчислять с 1 марта 2025 года.