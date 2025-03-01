Экс-генпрокурор Скуратов высказался о роли Березовского в убийстве Листьева

Скуратов заявил, что Березовский мог предотвратить убийство Листьева

Российский олигарх Борис Березовский мог предотвратить убийство Первого гендиректора ОРТ Влада Листьева. Об этом РИА Новости рассказал экс-генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов.

«У него были все шансы предотвратить убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались», — сказал Скуратов.

Экс-генпрокурор России добавил, что Березовский намеренноо покинул Россию накануне расправы над Листьевым, чтобы обеспечить себе алиби. При этом, отметил Скуратов, сам олигарх не играл главной роли в этом деле.

Ранее журналист Евгений Додолев рассказал, что заказчики преступления хотели не убить, а лишь ранить Листьева, чтобы «припугнуть» его. «Однако наняли неграмотных исполнителей, как это часто бывает. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать», — заявил он, добавив, что Березовский после этого «был напуган и огорчен».

Покушение на Влада Листьева состоялось 30 лет назад, 1 марта 1995 года. Это преступление не раскрыто до сих пор.