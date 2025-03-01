Эрнст рассказал о дне гибели Листьева в годовщину убийства телеведущего

Эрнст заявил, что вернулся на телевидение в память об убитом Листьеве

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст Эрнст рассказал о дне гибели Владислава Листьева в годовщину убийства телеведущего. Об этом он вспомнил в документальном фильме «Влад Листьев. Улыбка на память».

В рамках премьеры фильма Эрнст вспомнил тот день, когда не стало журналиста. Тогда гендиректор находился в Венеции на схемках программы «Матадор». Все началось с оператора Эрнста, который по окончании работы отошел к телефонной будке позвонить жене, но внезапно закричал.

Мы развернулись, побежали навстречу. Думали, что на него кто-то напал... а он бежал нам на встречу и кричал, что Влада убили. Он позвонил домой, а его жена в этот момент смотрела вечерний выпуск новостей НТВ. И мы естественно не полетели ни в какой Рим и первым же рейсом отправились в Москву Константин Эрнст

По словам Эрнста, хотя этот день и был 30 лет назад, он помнит его в мельчайших деталях. Со слезами на глазах он признался, что ему не хватает Листьева, и никто не может его заменить. Эрнст заявил, что вернулся на телевидение во многом в память о Листьеве.

«Он был человеком, который выискивал проект, оценивал его, садился его сам пилотировать, как летчик-испытатель. Когда проект взлетал, он отдавал его другому человеку, чего на телевидении обычно не бывает», — рассказал гендиректор Первого канала. По его мнению, Бог создал Листьева специально для подобного. «Просто выбрал, поцеловал его и сказал: "Ты мой — я в тебя верю"», — добавил Эрнст.

Влад Листьев был известным в 1990-е годы продюсером. Он изменил отечественное телевидение, превратив главный инструмент государственной пропаганды в любимое развлечение россиян. В 1995 году Листьева застрелили в подъезде собственного дома. Тогда ему было 38 лет. Найти преступников так и не удалось.

Ранее журналист Евгений Додолев, ссылаясь на свой разговор с экс-подполковником ФСБ Александром Литвиненко, заявил, что первого гендиректора ОРТ Влада Листьева хотели ранить, а не расправиться с ним. По его словам, телепродюсера хотели «припугнуть» бизнесмен Бадри Патаркацишвили и олигарх Борис Березовский.