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10:18, 1 марта 2025Бывший СССР

Главком ВСУ поддержал Зеленского после спора с Трампом

Главком ВСУ Сырский заявил о поддержке Зеленского армией после спора с Трампом
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают поддерживать президента Владимира Зеленского после его спора с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Главнокомандующий украинской армией написал пост, в котором выразил поддержку Зеленскому. «Вооруженные Силы — с Украиной, с народом, с Верховным главнокомандующим. Наша сила — в единстве», — написал Сырский.

После сорвавшихся переговоров с США по сделке о минеральных ресурсах Зеленского поддержали почти все европейские страны. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас призвала найти нового лидера свободного мира вместо США.

Ранее сообщалось, что после перепалки между Зеленским и Трампом украинская делегация около часа ожидала решения американской стороны по сделке о минеральных ресурсах. В итоге документ не был подписан, а Зеленского и членов его администрации попросили покинуть Белый дом.

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