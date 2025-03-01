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09:38, 1 марта 2025Мир

Зеленский после спора в Белом доме час ждал решения Трампа по сделке

Axios: Зеленский после спора час ждал решения Трампа по сделке
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

После спора, возникшем в Белом доме делегация из Киева около часа ждала окончательного решения президента США Дональда Трампа по сделке о минеральных ресурсах. Об этом сообщает Axios.

Трамп и его советники около часа совещались в Овальном кабинете после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все это время члены делегации из Киева ждали в соседней комнате. «Они все еще надеясь подписать соглашение о минералах, которое побудило Зеленского отправиться в поездку, и спасти визит», — сообщает издание.

Затем госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Вальц «вышли из Овального кабинета, подошли к месту, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти», — цитирует Axios высокопоставленного чиновника Белого дома.

Источник также утверждает, что произошедшая перепалка на переговорах Трампа и Зеленского не была спланированной хитростью. «Наш план состоял в том, чтобы подписать соглашение о минералах, войти в экономическое партнерство и двигаться к миру», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед главой США Дональдом Трампом за провальную встречу. Он допустил, что утверждения Зеленского о стремлении к миру не соответствуют действительности.

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