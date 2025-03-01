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22:11, 1 марта 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон поразился мгновенным отречением Грэма от Зеленского

Карлсон: Украина должна ответить за политубийства и незаконную продажу оружия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / Reuters

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон призвал предъявить Украине обвинения в совершении политических убийств и незаконной продаже предоставленного ей в качестве военной помощи западного оружия. Об этом он написал в соцсети Х.

Карлсон также поразился тому, что сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) мгновенно отрекся от дружбы с украинским лидером Владимиром Зеленским и изменил риторику вплоть до призывов к его отставке. Он назвал это «одной из самых поразительных вещей на вчерашней пресс-конференции Зеленского».

«Они старые друзья, но Грэм отрекся от него в течение часа. Это было нечто большее, чем просто предательство в сделке. Это был поиск козла отпущения. Линдси Грэм знает, что грядет», — написал журналист.

По его словам, власти Украины на протяжении последних трех лет конфликта «при молчаливой поддержке западных покровителей» распродавали большие партии американского вооружения на черном рынке. В результате оружие попало в руки вооруженных группировок, в частности, палестинского исламистского движения ХАМАС, наркокартелей в Мексике и сирийских боевиков.

«Одному богу известно, что украинцы сделали с патогенами в американских биолабораториях в своей стране. Даже разведывательные агентства США не уверены, — продолжил Карлсон. — Украинцы также совершили политические убийства в ряде стран и пытались убить других, в том числе американских журналистов».

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм после инцидента с представителями Украины в Белом доме заявил, что Зеленский должен либо изменить свое поведение, либо уйти или отправить кого-то вместо себя.

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