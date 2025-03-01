Колонна техники НАТО не может эвакуироваться из замыкающегося в Курской области котла. Что там происходит?

Shot: Чернозем мешает ВСУ эвакуировать технику НАТО из котла под Суджей

Колонна техники НАТО, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ), не может эвакуироваться из замыкающегося котла под Суджей в Курской области. По данным Telegram-канала Shot, отвести машины на безопасные позиции мешает чернозем и оттепель — бронетехника вязнет в грязи.

По данным журналистов, за последние сутки украинские войска потеряли минимум 10 единиц техники, принадлежащей Североатлантическому альянсу. Противник лишился бронетранспортера (БТР) M113, двух колесных броневых машин с усиленной противоминной защитой MRAP, по одной единице БТР «Козак» и УАЗ Медицинской санитарной службы. По машинам наносили удары российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВСУ пытались отправить технику по новому пути снабжения

Поскольку российские войска взяли под полный огневой контроль дорогу, по которой ранее передвигалась техника ВСУ в Курской области, украинская армия попыталась направить машины по другому маршруту — через населенный пункт Олешня. Бойцы Вооруженных сил РФ с помощью аэроразведки вычислили новый путь снабжения и начали активно бить по технике FPV-дронами.

При этом российские военные заметили, что украинские войска столкнулись с двумя проблемами: отсутствием переправ и черноземом, вспаханным военной техникой. Уточняется, что сейчас влажность в Курской области превысила 73 процента.

Стало известно об отступлении ВСУ к Судже

В пятницу, 28 февраля, стало известно о подавлении Российской армией линии обороны украинских военных в Курской области. Из-за маневров российских войск противник начал отступать к Судже.

Уточнялось, что ВСУ были вынуждены вступить в бой в Малой Локне, после чего отступить.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

При этом артиллерия и беспилотники ВСУ РФ полностью взяли под контроль дорогу снабжения группировки ВСУ в приграничье, вынудив противника изменить логистику. Украинские военные теперь доставляют боеприпасы, вывозят раненых и подвозят технику через поля, их логистический центр находится в хуторе Олешня.

