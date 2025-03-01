Колонна техники НАТО, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ), не может эвакуироваться из замыкающегося котла под Суджей в Курской области. По данным Telegram-канала Shot, отвести машины на безопасные позиции мешает чернозем и оттепель — бронетехника вязнет в грязи.
По данным журналистов, за последние сутки украинские войска потеряли минимум 10 единиц техники, принадлежащей Североатлантическому альянсу. Противник лишился бронетранспортера (БТР) M113, двух колесных броневых машин с усиленной противоминной защитой MRAP, по одной единице БТР «Козак» и УАЗ Медицинской санитарной службы. По машинам наносили удары российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
ВСУ пытались отправить технику по новому пути снабжения
Поскольку российские войска взяли под полный огневой контроль дорогу, по которой ранее передвигалась техника ВСУ в Курской области, украинская армия попыталась направить машины по другому маршруту — через населенный пункт Олешня. Бойцы Вооруженных сил РФ с помощью аэроразведки вычислили новый путь снабжения и начали активно бить по технике FPV-дронами.
При этом российские военные заметили, что украинские войска столкнулись с двумя проблемами: отсутствием переправ и черноземом, вспаханным военной техникой. Уточняется, что сейчас влажность в Курской области превысила 73 процента.
Стало известно об отступлении ВСУ к Судже
В пятницу, 28 февраля, стало известно о подавлении Российской армией линии обороны украинских военных в Курской области. Из-за маневров российских войск противник начал отступать к Судже.
Уточнялось, что ВСУ были вынуждены вступить в бой в Малой Локне, после чего отступить.
При этом артиллерия и беспилотники ВСУ РФ полностью взяли под контроль дорогу снабжения группировки ВСУ в приграничье, вынудив противника изменить логистику. Украинские военные теперь доставляют боеприпасы, вывозят раненых и подвозят технику через поля, их логистический центр находится в хуторе Олешня.