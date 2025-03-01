Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 1 марта 2025Мир

Лавров попросил Турцию повлиять на Украину после атаки на «Турецкий поток»

МИД: Лавров попросил Фидана повлиять на Украину после атаки на «Турецкий поток»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попросил турецкого коллегу Хакана Фидана повлиять на Украину после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию в Краснодарском крае, перекачивающую газ по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщил МИД России.

Лавров созвонился с Фиданом 1 марта и сообщил об атаке в ночь с 27 на 28 февраля на станцию «Русская».

«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры», — указали в министерстве.

Фидан заверил, что «будут приняты необходимые меры».

О попытке атаки ранее в субботу сообщило Минобороны РФ. По станции выпустили три беспилотника самолетного типа. Все они были сбиты российскими подразделениями сил ПВО на безопасном расстоянии от станции, которая подает газ в штатном режиме.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ стянули восемь тысяч элитных бойцов для контрудара на одном направлении

      «Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

      Генсек НАТО призвал Зеленского восстановить отношения с администрацией Трампа

      Бундестаг призвали немедленно дать Украине 3 миллиарда евро

      Стало известно меню сорванного обеда Трампа и Зеленского

      Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

      В России акита-ину напала на женщину и разорвала двух собак

      Лавров попросил Турцию повлиять на Украину после атаки на «Турецкий поток»

      В футболе появится новое правило

      В России допустили отключение ВСУ от Starlink

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше