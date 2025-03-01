Лавров попросил Турцию повлиять на Украину после атаки на «Турецкий поток»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попросил турецкого коллегу Хакана Фидана повлиять на Украину после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию в Краснодарском крае, перекачивающую газ по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщил МИД России.
Лавров созвонился с Фиданом 1 марта и сообщил об атаке в ночь с 27 на 28 февраля на станцию «Русская».
«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры», — указали в министерстве.
Фидан заверил, что «будут приняты необходимые меры».
О попытке атаки ранее в субботу сообщило Минобороны РФ. По станции выпустили три беспилотника самолетного типа. Все они были сбиты российскими подразделениями сил ПВО на безопасном расстоянии от станции, которая подает газ в штатном режиме.