Мужчина едва спасся от акулы и попал на видео

В США мужчина поскользнулся на камнях и едва не стал жертвой акулы

В США мужчина поскользнулся на камнях и едва не стал жертвой акулы. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил таблоид The Mirror.

Инцидент произошел во Флориде: рыбак, вылавливавший акулу на берегу, внезапно поскользнулся и упал в воду, где его поджидал хищник. На записи, сделанной его другом, можно увидеть, как тот с криком взобрался обратно на камни до того, как его успела схватить рыба. Мужчина не получил травм и отделался испугом и потерянной обувью. В свою очередь акула, от которой ему удалось спастись, освободилась от лески и уплыла.

Журналисты сообщили, что видео быстро стало вирусным и набрало три миллиона просмотров.

Накануне стало известно, что акула растерзала россиянина во время дайвинга на Филиппинах.