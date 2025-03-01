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08:22, 1 марта 2025Мир

Немецкий отель оправдался за приезд азовцев

Менеджер Schloss Diedersdorf: В отеле не знали о приезде азовцев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Soeren Stache / ZB / Global Look Press

Немецкий отель Schloss Diedersdorf и правительство земли Бранденбург не приглашали боевиков батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и не знали об их приезде. Об этом представитель отеля рассказал РИА Новости.

По словам менеджера, зал для мероприятий в гостинице был арендован и заявлен как «благотворительный вечер в поддержку Вооруженных сил Украины», а само название «Азов» ни разу не упоминалось.

«Название "Азов" нам ни в какой момент времени не упоминалось, поэтому у нас и не было информации об этом. Мы хотим четко пояснить, что мероприятие прошло не по нашему приглашению, а в рамках обычной аренды помещения», — добавила она.

Ранее прокуратура ФРГ начала расследование в связи с пребыванием на территории страны бойцов «Азова». «В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», — указали правоохранители.

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