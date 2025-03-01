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00:35, 2 марта 2025Мир

Норвегия прекратила обслуживание кораблей ВМС США из-за перепалки Трампа с Зеленским

Express: Норвежская Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо военным США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Норвежская топливная компания Haltbakk Bunkers прекратила обслуживание кораблей Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщает таблоид Daily Express.

Причиной названа перепалка президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Кратко и по сути: мы приняли решение немедленно прекратить поставки топлива американским силам в Норвегии и их кораблям, входящим в норвежские порты», — говорится в сообщении. Отмечается, что Haltbakk Bunkers призвала европейские компании поступить так же.

В настоящее время пост в соцсети компании недоступен. При переходе по ссылке сообщается, что владелец контента удалил его или ограничил доступ к нему.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.

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