Орбан раскрыл мотивы поездок знаменитостей на Украину

Орбан: Знаменитостям платили миллионы долларов и евро за поездки на Украину

Крупным знаменитостям давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2, передает РИА Новости.

По его словам, звезды делали это не из сочувствия, а только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро. Орбан также обвинил в подобном поведении журналистов и неправительственные организации. Он утверждает, что они выражали не свое мнение, а продвигали идеи, за которое им заплатили.

Премьер Венгрии добавил, что не встречал ничего подобного за 40 лет в политике. Историю с распространением американских интересов через Агентство США по международному развитию (USAID) он назвал коррупционным скандалом.

Ранее актер и режиссер Бен Стиллер, известный по комедиям нулевых, а также франшизе «Ночь в музее», опроверг получение денег за поездку на Украину. Он отметил, что посетил Украину с гуманитарными целями и организовал поездку за свой счет. До этого в сети появились слухи о том, что USAID, которое сейчас подверглось критике в США за нецелевое расходование бюджета страны, платило голливудским знаменитостям миллионы долларов за их визиты на Украину в разгар специальной военной операции. Помимо Стиллера, в списке упоминались Анджелина Джоли и другие звезды.