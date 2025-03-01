Посол Казахстана назвал осязаемой идею мирных переговоров по Украине

Посол Абаев: Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой

Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой. В связи с этим Казахстан воспринимает данную тенденцию как очень позитивный сигнал, рассказал посол Казахстана в РФ Даурен Абаев, пишет РИА Новости.

«С самого начала Казахстан выступает за прекращение боевых действий, за урегулирование конфликта на основе международного права и принципов устава ООН», — добавил посол.

Он подчеркнул, что мир — это абсолютная ценность, и для Казахстана не важно, где и при чьем посредничестве он будет заключен. Абаев также напомнил слова главы государства Касым-Жомарта Токаева о том, что Казахстан нигде «не напрашивается» в посредники, но всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем. На прошлой неделе пресс-секретарь глава РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет открытость к мирным переговорам с Соединенными Штатами по ситуации на Украине.

Агентство Bloomberg ранее написало, что взаимное желание США и Европы переложить друг на друга первые обязательства по решению конфликта на Украине усложняет ведение переговоров.