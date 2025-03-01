Россиянка подавилась насмерть на конкурсе по поеданию блинов

Россиянка подавилась насмерть на конкурсе по поеданию блинов в Красноярском крае

36-летняя Наталья Алатова подавилась насмерть на конкурсе по поеданию масленичных блинов в селе Березовское в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам очевидцев, женщина настолько хотела победить, что почти не жевала еду. Предположительно, до участия в состязании она употребила алкоголь.

Уточняется, что дежурившие на празднике медики пытались освободить дыхательные пути россиянки, однако из-за количества съеденных блинов сделать это не успели. Женщина забила себе пищевод традиционной масленичной едой до середины.

Полиция проводит проверку, но, по предварительным данным, мероприятие было организовано на должном уровне, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В январе сообщалось, что популярная 27-летняя американская блогерша Кэрол Акоста, известная в сети под ником Killadamente, подавилась едой во время ужина и задохнулась.

