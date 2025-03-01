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14:37, 1 марта 2025Мир

Самолет Зеленского прибыл в Лондон

Самолет украинских властей приземлился в Лондоне
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Reuters

Самолет властей Украины вылетел с военной базы Соединенных Штатов Америки, где украинский президент Владимир Зеленский находился последние дни, и приземлился в Лондоне. Об этом говорят данные FlightAware.

По данным портала, борт, принадлежащий Украине, вылетел с военной базы Эндрюс в 6:53 и прибыл в лондонский аэропорт Станстед в 14:03 по московскому времени.

Ранее переговоры Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом закончились провалом. Накануне этой встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал Украине беспрецедентный пакет военной помощи.

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