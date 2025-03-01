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03:49, 1 марта 2025Мир

Трамп назвал Зеленского «большой шишкой»

Трамп сообщил, что Зеленский возомнил себя большой шишкой
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о своем украинском коллеге Владимире Зеленском после перепалки в Белом доме. Комментарии политика приводит телеканал Sky News.

«Внезапно он [Зеленский] стал "большой шишкой", потому что на его стороне США, но без нас он не победит», — предупредил американский лидер.

Трамп также отметил, что президент России Владимир Путин желает завершить конфликт, в то время как Зеленский показывает себя как человек, который хочет «бороться, бороться, бороться».

Ранее глава США заявил, что Зеленский проявил неуважение к Соединенным Штатам. Как указал Трамп, украинский президент «может вернуться, когда будет готов к миру».

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