Трамп объяснил Зеленскому доверие Путину по урегулированию конфликта

Трамп в ходе перепалки с Зеленским: Путин со мной прошел через ад

В ходе первого президентского срока Дональда Трампа российский лидер Владимир Путин в США стал целью кампаний дезинформации, но сохранил уважительные отношения с Вашингтоном. Так Трамп объяснил доверие Путину по урегулированию конфликта президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе перепалки в Белом доме, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Он выдержал эту фальшивую "охоту на ведьм", когда ее использовали во всех этих "Россия, Россия, Россия, Россия". (...) Путину пришлось через это пройти. Но он это выдержал», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что Путин не нарушал договоренностей с ним, и что российский лидер стремится завершить конфликт.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.