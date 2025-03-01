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00:49, 1 марта 2025Мир

Трамп заявил о пережитых вместе с Путиным тяжелых временах

Трамп заявил, что Путин прошел с ним чертовски тяжелые времена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин прошел с ним через «чертовски тяжелые времена». Его цитирует РИА Новости.

По словам Трампа, Путин столкнулся с серьезным давлением из-за расследований о приписываемых республиканцу «связях с Россией», которые были инициированы демократами. «Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп, говоря о Путине, заявил, что готов «доверять, но проверять». Он выразил уверенность, что российский лидер сдержит свое слово и сделка с Москвой будет устойчивой.

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