В Европарламенте оценили влияние перепалки Зеленского в Вашингтоне на Макрона

Депутат ЕП Мариани: Перепалка Зеленского дискредитировала Макрона

Перепалка президента Украины Владимира Зеленского дискредитировала лидера Франции Эммануэля Макрона, который организовал для Киева встречу с главой американского государства Дональдом Трампом. Влияние на Париж поведения Зеленского оценил в беседе с ТАСС депутат Европарламента (ЕП) Тьерри Мариани.

«Для Франции последствия будут прямыми и неприятными. Макрон оказался в щекотливом положении, поскольку решился на рискованное посредничество, несомненно надеясь сохранить французское влияние в вопросе», — заявил парламентарий.

Он добавил, что после произошедшего в глазах американских партнеров президент Франции не выглядит как надежный партнер и посредник.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.