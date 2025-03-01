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21:58, 1 марта 2025Россия

В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли замок высотой 26 метров

В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли замок из мельниц высотой 26 метров
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В арт-парке «Никола-Ленивец» в деревне Звижи Калужской области в честь Масленицы сожгли замок высотой 26 метров, состоящий из мельниц. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Ежегодно в парке сжигают многометровый арт-объект, который художники и строители создают на протяжении нескольких месяцев. Автором объекта в этом году стал основатель парка Николай Полисский. «Мельницы» представляли собой комплексное сооружение из 24 башен, центральная из которых достигала высоты 26 метров. В качестве материала использовалось отработанное дерево — горбыль, паллеты, тонкомер, а также сено.

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На записи, сделанной командой арт-парка, можно увидеть, что в башнях-мельницах, охваченных огнем, продолжали крутиться лопасти. В «Никола-Ленивце» отметили, что замок горел более получаса, после чего в конце вся конструкция обрушилась в один момент.

Тема Масленицы в 2025 году в арт-парке — «Жил на свете рыцарь бедный…», отсылающая к роману писателя Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Главным героем перформанса стал странствующий рыцарь, к которому для победы над главным врагом, «мельницами», пришел на помощь огонь.

Ранее в этот же день стало известно, что в Крыму в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр решили отказаться от традиционного сжигания чучела Зимы. Вместо этого его отдали на съедение бегемоту Фриде.

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