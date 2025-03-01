В Петербурге у переехавшей из Испании пары родился 14-й ребенок

У семьи из Испании, переехавшей в Петербург 10 лет назад, родился 14-й ребенок

У пары, переехавшей из Испании в Петербург, родился 14-й ребенок, пишет пресс-служба родильного дома №9.

Речь идет об Арасель и Хавьере, которые переехали жить в Россию 10 лет назад. Сами молодые родители тоже родились в многодетных семьях: отец — шестой ребенок в семье, мать — седьмой.

В роддоме уточнили, что это уже восьмой по счету новорожденный Арасель и Хавьера, который появился на свет в их медучреждении. Старшие дети пары ходят в школу и детский сад. С родными они разговаривают на испанском, а с друзьями на русском языке. Арасель призналась, что врачи в российском роддоме внимательны к деталям и рожать в Петербурге ей спокойнее.

Ранее мужчина, перебравшийся в Россию из США, описал переезд фразой «жизнь превратилась в рай».

