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17:55, 1 марта 2025Мир

В правительстве Сербии назвали Зеленского униженным на весь мир

Вице-премьер Сербии Вулин расценил беседу в Белом доме как унижение Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Luis Magana / AP

Президент США Дональд Трамп в Белом доме публично унизил на весь мир своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Такую оценку дала пресс-служба вице-премьера Сербии Александра Вулина, передает РИА Новости.

«Зеленский был унижен не тем, что его оскорбил господин, но тем, что он это сделал перед всем миром. Все сербы, которые служат иностранцам против собственной страны, должны внимательно смотреть, как Трамп ведет себя с Зеленским», — сказал замглавы сербского правительства.

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По мнению Вулина, беседа в Овальном кабинете стала демонстрацией Украине и европейским союзникам, что они «несут ответственность за начало войны и ее продолжение», а сам Трамп и российский лидер Владимир Путин «хотят мира».

«Тяжело быть человеком без позиций и убеждений, тяжело быть слугой», — заключил он, призвав обратить внимание на поведение Трампа в разговоре с Зеленским.

28 февраля украинский лидер приехал в Вашингтон и встретился с Трампом. Между ними в прямом эфире началась перепалка. The New York Times назвала произошедшее первым случаем в американской истории, когда «президент публично отчитывает союзников».

После этого разговора Зеленский поблагодарил людей за поддержку Украины.

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