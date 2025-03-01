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02:10, 1 марта 2025Интернет и СМИ

В России частично заработал YouTube

Baza: У некоторых российских операторов связи заработал YouTube
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

В России частично заработал видеохостинг YouTube, рассказали пользователи некоторых российских операторов связи. Об этом сообщает Baza.

«Пользователи Ростелекома сообщают, что YouTube заработал. Видеохостинг "в приложении летает, все превью прогружаются моментально, такого вообще не было несколько лет"», — указано в сообщении.

Улучшение скорости работы сайта также отметили пользователи МТС и Билайн, однако у многих россиян YouTube по-прежнему не работает. Отмечается, что причиной ускорения видеохостинга может быть технический сбой или даже перепалка президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин оценил перспективу возобновления работы YouTube после переговоров РФ с США. «Одного условия снятия санкций мало. Даже если Google вновь получит возможность производить обслуживание своего оборудования, остаются открытыми несколько важных вопросов», — отметил он.

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