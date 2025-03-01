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17:57, 1 марта 2025Бывший СССР

В России допустили отключение ВСУ от Starlink

Депутат Чепа допустил отключение ВСУ от Starlink после ссоры Зеленского и Трампа
Мария Черкасова
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Неудавшиеся переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом стали стратегической ошибкой для украинского президента. Таким мнением в беседе с «Газетой.ру» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат уверен, что в скором времени может появиться «много интересного о том», как расходовались американские деньги, выделенные на Украину администрацией США. Эта информация вызовет еще более глубокий резонанс, чем неудавшиеся переговоры.

Чепа также порассуждал, что Штаты в будущем могут не просто прекратить дальнейшую поддержку Киева, но и вывести из строя Вооруженные силы Украины (ВСУ). Это будет возможно, если, например, Илон Маск отключит Украину от системы Starlink. Тогда у ВСУ уменьшатся возможности по использованию беспилотников, будут нарушены системы связи внутри страны.

Депутат добавил, что помощь Украине со стороны Европы составляла только где-то 30 процентов от всей поддержки, которую получала страна. Чепа предсказал, что в сегодняшних экономических условиях Киев не продержится без поддержки Вашингтона и нескольких месяцев.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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