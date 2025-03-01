В Подмосковье появилось первое «дубайское» общежитие для мигрантов

Малофеев: В Подмосковье открывается первое «дубайское» общежитие для мигрантов

В Подмосковном Домодедове открывается первое общежитие «дубайского типа» для мигрантов, приезжающих в Россию на заработки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.

Он пояснил, что объект находится на закрытой территории и оснащена всем необходимым для нормального проживания. Отличительной особенностью является то, что в нем нельзя поселить членов семьи мигранта, в результате после отработки контракта ваховик вернется на родину. Малофеев отметил. что такой принцип эффективно работает в Объединенных Арабских Эмиратах, где основная масса мигрантов живет в отдельных рабочих городках со своей инфраструктурой, практически не контактируя с местным населением.

Теперь все крупные новые склады в Московской области будут строиться только с такими общежитиями, указал он.

В феврале в подмосковном Солнечногорске на территории гаражно-строительного кооператива (ГСК) появился незаконный хостел для мигрантов, сообщил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат поянил, что местные жители пожаловались ему на то, что в гаражах живут около 100 человек, причем их поведение далеко от идеального. Однако районная администрация вместо закрытия хостела лишь направляла в ГСК предостережение о нецелевом использовании земли.