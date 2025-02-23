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07:43, 23 февраля 2025Россия

Депутату пожаловались на подпольный хостел в гараже с сотней мигрантов

Депутат Слуцкий: В подмосковном гараже появился незаконный хостел для мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В подмосковном Солнечногорске на территории гаражно-строительного кооператива (ГСК) появился незаконный хостел для мигрантов. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат поянил, что местные жители пожаловались ему на то, что в гаражах живут около 100 человек, причем их поведение далеко от идеального. Однако районная администрация вместо закрытия хостела лишь направляла в ГСК предостережение о нецелевом использовании земли. Парламентарий пообещал обратиться к начальнику ГУВД Московской области с требованием провести проверку.

В декабре 2024 года в подмосковной Истре полицейские накрыли бордель для нелегальных мигрантов. Организатором притона оказалсь 33-летняя уроженка одной из республик Средней Азии. Она подыскивала девушек, предоставляла им квартиру для проживания и получала деньги за работу.

В конце января в Подмосковье разгорелся скандал с сертификатом на получение жилья для семьи мигрантов. У мигрантки и ее супруга были изъяты документы и телефоны стоимостью 140 и 120 тысяч рублей, а также запрошены выписки с банковских счетов. Следователи считают, что такие дорогостоящие покупки опровергают малоимущий статус семьи.

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