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16:12, 29 января 2025Россия

Появились новые данные о связи получившей сертификат на жилье мигрантки с главой Мытищ

Mash: Получившая сертификат мигрантка Самадова работала на главу Мытищ Купецкую
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Получившая от подмосковных властей сертификат на покупку жилья уроженка Таджикистана Тахмина Самадова, недавно ставшая гражданкой России, работала на главу Мытищ Юлию Купецкую. Новые данные о связи Самадовой с чиновницей появились в распоряжении Mash Room.

По информации издания, многодетная мать Самадова работала у Купецкой уборщицей с 2019 по 2022 годы, когда та занимала пост главы Серпухова. Отмечается, что в этот же период мигрантка купила первую квартиру, условия жизни в которой якобы позволили уроженке Таджикистана подать заявку на сертификат как малоимущей.

Скандал с сертификатом для семьи мигрантов разгорелся в середине января 2025 года. Получение Самадовой сертификата — предположительно, в обход законов — вызвало возмущение у жителей Мытищ и российских общественников. Позже выяснилось, что члены семьи Самадовой судимы за распространение наркотиков.

После того как история Самадовой вызвала общественный резонанс, следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». У мигрантки и ее супруга были изъяты документы и телефоны стоимостью 140 и 120 тысяч рублей, а также запрошены выписки с банковских счетов. Следователи считают, что такие дорогостоящие покупки опровергают малоимущий статус семьи.

ЖЗЛ
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