Появились новые данные о связи получившей сертификат на жилье мигрантки с главой Мытищ

Mash: Получившая сертификат мигрантка Самадова работала на главу Мытищ Купецкую

Получившая от подмосковных властей сертификат на покупку жилья уроженка Таджикистана Тахмина Самадова, недавно ставшая гражданкой России, работала на главу Мытищ Юлию Купецкую. Новые данные о связи Самадовой с чиновницей появились в распоряжении Mash Room.

По информации издания, многодетная мать Самадова работала у Купецкой уборщицей с 2019 по 2022 годы, когда та занимала пост главы Серпухова. Отмечается, что в этот же период мигрантка купила первую квартиру, условия жизни в которой якобы позволили уроженке Таджикистана подать заявку на сертификат как малоимущей.

Скандал с сертификатом для семьи мигрантов разгорелся в середине января 2025 года. Получение Самадовой сертификата — предположительно, в обход законов — вызвало возмущение у жителей Мытищ и российских общественников. Позже выяснилось, что члены семьи Самадовой судимы за распространение наркотиков.

После того как история Самадовой вызвала общественный резонанс, следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». У мигрантки и ее супруга были изъяты документы и телефоны стоимостью 140 и 120 тысяч рублей, а также запрошены выписки с банковских счетов. Следователи считают, что такие дорогостоящие покупки опровергают малоимущий статус семьи.