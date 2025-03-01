В России рассказали об опережении развития стран G7

РИА Новости: Темпы роста российской экономики в 4 раза превысили средние по G7

Темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по «Большой семерке» (G7). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

ВВП России по итогам прошлого года увеличился на 4,1 процента, как и в 2023 году. Экономики G7 в среднем выросли на процент против 1,1 процента годом ранее. Сильнее всего выросла американская экономика — на 2,8 процента. В 2023 году она росла на 2,9 процента. В Канаде рост второй год подряд составляет 1,5 процента, во Франции — 1,1 процента.

Сильнее всего темпы роста экономики ускорились в Британии, ВВП которой в 2024 году увеличился на 0,9 процента против 0,4 процента годом ранее.

Замедление роста экономики показала Италия: по итогам 2024 года показатель там составил 0,5 процента против 0,7 процента в позапрошлом году. Сильнее всего темпы роста замедлились в Японии. В 2023-м ее ВВП вырос на 1,5 процента, в 2024 — на 0,1 процента из-за слабого внутреннего спроса. В Германии в 2024 году экономика снизилась на 0,2 процента после спада на 0,3 процента в 2023-м.