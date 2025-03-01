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08:49, 1 марта 2025Россия

ВСУ ночью совершили массированную атаку на российский регион

Губернатор Богомаз: Над Брянской областью за ночь уничтожили 50 БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на субботу, 1 марта, Брянская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что над регионом было уничтожено пятьдесят беспилотников самолетного типа. В результате случившегося никто не пострадал, сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее украинский дрон влетел в девятиэтажку в Тверской области. Вечером в пятницу дрон врезался в дом в городе Удомля, его обломки повредили квартиру на шестом этаже.

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