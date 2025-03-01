Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:46, 1 марта 2025Бывший СССР

Зеленский встретится с королем Великобритании

Секретарь Зеленского Никифоров: Президент встретится с королем Чарльзом 2 марта
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с королем Великобритании Чарльзом в воскресенье, 2 марта. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает «Би-би-си».

Как следует из заявления, Зеленский начал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в 20:15 по московскому времени, а 2 марта встретится в Лондоне с правящим монархом и группой европейских союзников Киева.

Где именно пройдет встреча украинской и британской стороны, не уточняется.

Самолет Зеленского прибыл в Лондон утром 1 марта. До этого Зеленский находился в США, где провел закончившиеся скандалом переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

      В Абхазии сочли нападение на избирательный участок политическим террором

      Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии

      Влияние перепалки Трампа и Зеленского на Россию оценили

      Зеленского призвали забыть о единоличном принятии решений о мире

      В Венгрии заявили о нежелании Зеленского мира на Украине

      Невестка Трампа раскрыла симпатии президента США в украинском конфликте

      Бразилия пригласила страны Латинской Америки к участию в саммите БРИКС

      Тарасова оценила критику Тутберидзе в адрес судей на юниорском Гран-при России

      Российские войска ударом «Искандера» уничтожили иностранных инструкторов на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше