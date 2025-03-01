Секретарь Зеленского Никифоров: Президент встретится с королем Чарльзом 2 марта

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с королем Великобритании Чарльзом в воскресенье, 2 марта. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает «Би-би-си».

Как следует из заявления, Зеленский начал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в 20:15 по московскому времени, а 2 марта встретится в Лондоне с правящим монархом и группой европейских союзников Киева.

Где именно пройдет встреча украинской и британской стороны, не уточняется.

Самолет Зеленского прибыл в Лондон утром 1 марта. До этого Зеленский находился в США, где провел закончившиеся скандалом переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.