Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:51, 2 марта 2025Силовые структуры

Бастрыкин назвал число атакованных Украиной регионов России

Глава СК РФ Бастрыкин: Украина атаковала 34 региона России с февраля 2022 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Reuters

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько регионов страны атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) после начала спецоперации в 2022 году. Его слова приводит ТАСС.

Бастрыкин сообщил, что Украина атаковала 34 региона России.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов <...>. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — сказал глава ведомства.

Материалы по теме:
Наводчик Милонов. Кто из российских политиков собрался на фронт, а кто хочет, но не поедет?
Наводчик Милонов.Кто из российских политиков собрался на фронт, а кто хочет, но не поедет?
24 сентября 2022
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля 2022

Глава СК уточнил, что для ударов по населенным пунктам ВСУ применяют тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, для этой цели украинские военные используют западное оружие.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация закончится через полтора-два месяца при условии, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. По его мнению, в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США объяснили слова Трампа о Путине после перепалки с Зеленским

      В Британии захотели призвать Европу увеличить расходы на оборону

      На Западе раскрыли план Зеленского в Белом доме

      Гунба объявил о своей победе на выборах в Абхазии

      Стармер одним жестом послал сигнал обидевшему Зеленского Трампу

      В США спустя почти 250 лет появился государственный язык

      Бастрыкин назвал число атакованных Украиной регионов России

      В США сообщили о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины

      ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС РФ

      Второй тур выборов в Абхазии завершился победой Гунбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше