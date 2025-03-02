Бастрыкин назвал число атакованных Украиной регионов России

Глава СК РФ Бастрыкин: Украина атаковала 34 региона России с февраля 2022 года

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько регионов страны атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) после начала спецоперации в 2022 году. Его слова приводит ТАСС.

Бастрыкин сообщил, что Украина атаковала 34 региона России.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов <...>. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — сказал глава ведомства.

Глава СК уточнил, что для ударов по населенным пунктам ВСУ применяют тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, для этой цели украинские военные используют западное оружие.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация закончится через полтора-два месяца при условии, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. По его мнению, в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.