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06:06, 2 марта 2025Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл число жертв атак ВСУ в регионах России

Бастрыкин: От атак ВСУ приграничных и тыловых регионов РФ погибли 652 человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov/ Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) приграничных и тыловых регионов РФ погибли 652 мирных жителя. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России в беседе с ТАСС.

«В результате преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей. По всем указанным фактам расследуются уголовные дела», — рассказал Бастрыкин.

Председатель СК России добавил, что всего по данным фактам было возбуждено 2 690 уголовных дел.

Также Бастрыкин сообщил, что Украина атаковала 34 региона России. Он уточнил, что речь идет о территориях, находящихся вне зоны проведения специальной военной операции.

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