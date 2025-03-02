Бастрыкин раскрыл число жертв атак ВСУ в регионах России

Бастрыкин: От атак ВСУ приграничных и тыловых регионов РФ погибли 652 человека

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) приграничных и тыловых регионов РФ погибли 652 мирных жителя. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России в беседе с ТАСС.

«В результате преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей. По всем указанным фактам расследуются уголовные дела», — рассказал Бастрыкин.

Председатель СК России добавил, что всего по данным фактам было возбуждено 2 690 уголовных дел.

Также Бастрыкин сообщил, что Украина атаковала 34 региона России. Он уточнил, что речь идет о территориях, находящихся вне зоны проведения специальной военной операции.