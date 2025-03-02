Бастрыкин заявил об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита

Глава СКР Бастрыкин: ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на подконтрольных Киеву территориях используют мирных жителей в качестве живого щита. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

Он отметил, что это подтверждается многими свидетельскими показаниями. Бастрыкин уточнил, что после освобождения населенных пунктов проводятся следственные действия, связанные с осмотром мест происшествия и допросами граждан.

«Население прямо указывает следователям на преступления украинских вооруженных формирований, в их числе мародерство», — пояснил председатель СКР.

До этого Бастрыкин раскрыл число жертв атак ВСУ в регионах России. По его информации, ими стали 652 человека.

Он подчеркнул, что всего по фактам действий украинских военных было возбуждено 2 690 уголовных дел.