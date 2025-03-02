Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 2 марта 2025Силовые структуры

Бастрыкин заявил об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита

Глава СКР Бастрыкин: ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на подконтрольных Киеву территориях используют мирных жителей в качестве живого щита. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

Он отметил, что это подтверждается многими свидетельскими показаниями. Бастрыкин уточнил, что после освобождения населенных пунктов проводятся следственные действия, связанные с осмотром мест происшествия и допросами граждан.

«Население прямо указывает следователям на преступления украинских вооруженных формирований, в их числе мародерство», — пояснил председатель СКР.

До этого Бастрыкин раскрыл число жертв атак ВСУ в регионах России. По его информации, ими стали 652 человека.

Он подчеркнул, что всего по фактам действий украинских военных было возбуждено 2 690 уголовных дел.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ЦИК Абхазии объявила итоги выборов президента

      В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за сутки украинских бойцов под Курском

      В Кремле высказались о голосовании России и США за одну резолюцию ООН по Украине

      Бастрыкин назвал поставляющие ВСУ наиболее смертоносное оружие страны

      Гимнастка из России села на шпагат в обтягивающих шортах

      Бастрыкин заявил об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита

      Лавров назвал Трампа прагматиком

      Лавров назвал наглостью дискуссии в Европе о миротворцах для Украины

      В Японии увидели неопытность Зеленского после его встречи с Трампом

      В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на «Турецкий поток»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше